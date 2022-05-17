Более 1600 боеприпасов изъяли брянские полицейские за два дня

Семь человек сдали оружие добровольно.

За два дня стражи порядка Брянской области изъяли из незаконного оборота более 1600 боеприпасов различного калибра. Также полицейские нашли и пять единиц нарезного, гладкоствольного, холодного оружия.

По 11 фактам незаконного оборота следователи назначили исследования. Также семь человек сдали оружие добровольно.