Более 420 миллионов рублей похитили мошенники у брянцев за полгода

Более 420 миллионов рублей похитили мошенники у 949 брянцев за полгода. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские правоохоранители опубликовали статистику телефонных и кибермошенничеств за 6 месяцев 2024 года. Так, жертвами дистанционных обманщиков стали 949 жителей региона. За полгода они лишились свыше 426 миллионов рублей.

Полицейские призвали граждан быть бдительными и осторожными. Полученную от незнакомцев информацию нужно проверять по известным номерам телефонам родственников и организаций.О подозрительных звонках следует незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02 (с мобильного номера любого оператора – 102).