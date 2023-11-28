Более 850 тыс рублей перевела мошенникам жительница Стародубского района
Более 850 тыс рублей перевела мошенникам жительница Стародубского района поверив обещания о быстром заработке. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась 45-летняя жительница Стародубского района. Женщина пообщалась с неизвестным, который представился экспертом по инвестициям. Он предложил заявительнице выгодно вложить сбережения и быстро получить прибыль. женщина поверила и перевела на указанные им счета 875 тысяч рублей. Ожидаемо, что после получения денег неизвестный пропал.
Полиция проводит проверку по факту мошенничества.
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