Более двухсот патронов изъяли брянские полицейские за два дня

Более двухсот боеприпасов различного калибра изъяли брянские полицейские за два дня профилактической операции. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Два дня сотрудники полиции Брянской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Правоохранители выявили 12 нарушений закона, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

По семи фактам следователи возбудили уголовные дела, а по четырем – назначили экспертизы. Один человек сдал оружие добровольно.

В ходе мероприятия из незаконного оборота стражи порядка изъяли три единицы гладкоствольного и холодного оружия, а также 260 боеприпасов различного калибра.