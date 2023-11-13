Более полутора миллионов рублей лишились брянцы после общения с лжебанкирами

За неделю более полутора миллионов рублей лишились девять брянцев после общения с лжебанкирами. Об этом рассказали в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 39 жертв дистанционных мошенников. Злоумышленники похитили около пяти миллионов рублей.

В некоторых случаях мошенники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о блокировке карт, подозрительных переводах и ошибочных списаниях. Некоторым жертвам предлагали взять кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет. Таким способом девять потерпевших лишились 1 511 000 рублей.