Более пятисот боеприпасов изъяли брянские стражи порядка за два дня операции «Арсенал». Об этом сообщили в региональном УМВД.

Два дня сотрудники брянской полиции проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Стражи порядка выявили 19 нарушений закона в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов. По семи фактам правоохранители возбудили уголовные дела, а ещё по 11 – назначены экспертизы. Один человек сдал оружи едобровольно.

Всего из незаконного оборота полицейские изъяли четыре единицы гладкоствольного и холодного оружия, а также 521 боеприпас различного калибра.