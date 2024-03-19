Более пятисот боеприпасов изъяли брянские стражи порядка за два дня
Более пятисот боеприпасов изъяли брянские стражи порядка за два дня операции «Арсенал». Об этом сообщили в региональном УМВД.
Два дня сотрудники брянской полиции проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Стражи порядка выявили 19 нарушений закона в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов. По семи фактам правоохранители возбудили уголовные дела, а ещё по 11 – назначены экспертизы. Один человек сдал оружи едобровольно.
Всего из незаконного оборота полицейские изъяли четыре единицы гладкоствольного и холодного оружия, а также 521 боеприпас различного калибра.
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