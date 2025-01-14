Более трёхсот нарушений выявили брянские полицейские в рамках операции «Безопасный Новый год»
Более трёхсот нарушений выявили брянские полицейские в рамках операции «Безопасный Новый год». Об этом сообщили в региональном УМВД.
Две недели сотрудники брянской полиции проводили профилактическое мероприятие «Безопасный Новый год». Они пресекали происшествия и преступления с участием несовершеннолетних в зимний период.
Сотрудники полиции составили 245 протоколов об административных правонарушениях в отношении взрослых и 56 – на подростков. Также правоохранители выявили семь фактов реализации алкоголя несовершеннолетним. Полицейские выявили четыре преступления и возбудили семь уголовных дел.