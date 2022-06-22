Более тысячи свёртков с наркотиками изъяли брянские полицейские

Возбуждено уголовное дело.

Более тысячи свёртков с наркотиками изъяли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД.

В Бежицкого района полицейские задержали двух прибывших из Москвы на автомобиле иностранцев 31 и 26 лет. У подозреваемых стражи порядка изъяли 400 свёртков с порошком.

Кроме того, в телефоне одного из задержанных полицейские нашли фотографии с координатами тайников в Брянской области. Из них оперативники изъяли ещё 800 свёртков.

Экспертиза установила, что в свёртках находится 810 граммов синтетических наркотиков – мефедрон, метадон и соли.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых взяли под стражу.