Более восьми миллионов рублей похитили лжеэксперты у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Советского района Брянска. Она пообщалась с якобы экспертом по инвестициям и решила быстро заработать. 5 333 000 рублей она перевела на указанные незнакомцем счета. После получения денег мнимый эксперт пропал.

В аналогичную ситуацию попали ещё трое жителей Брянской области. Они лишились 2 716 000 рублей.