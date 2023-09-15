Браконьер лишился снегохода за убийство лося в Суражском районе

Браконьер лишился снегохода за незаконную охоту на лося в Суражском районе. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Суражского района рассмотрел уголовное дело о незаконной охоте. На скамье подсудимых оказался 49-летний житель села Творишино Гордеевского района.

26 февраля 2022 года мужчина вместе с приятелем в лесу около села Сенча Суражского района на снегоходе догнал и убил из нарезного карабина «Сайга-308-1» лося.

Суд назначил виновному условное наказание и три года запретил заниматься охотой. Также мужчину обязали возместить ущерб в 240 тысяч рублей. Кроме того, суд конфисковал в доход государства принадлежащий ему снегоход.

Адвокат оспорил приговор в вышестоящей судебной инстанции. Но Брянский областной суд жалобу отклонил.