Брата брянского депутата задержали по подозрению в мошенничестве

Брянские следователи предъявили обвинение в мошенничестве брату депутата регионального парламента. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи продолжают расследовать уголовное дело о мошенничестве. В преступлении подозревают депутата Брянской областной Думы и жителя города Москвы. Теперь в деле появился ещё один фигурант – 45-летний брат депутата.

По версии следователя, все трое с декабря 2020 по декабрь 2021 года обманом выманили от предпринимателя города Брянска 35 млн рублей. Они обещали привлечь профессиональных юристов Москвы для введении в эксплуатацию ранее закрытого торгово-развлекательного центра.

Следователи предъявили брату депутат обвинение . Суд отправил его под стражу.