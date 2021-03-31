Брянца на Opel Mokka, насмерть сбившего пенсионерку, арестовали на 5 суток

29 марта в 22:20 в Брянске произошло первое в этом году ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГИБДД России по городу.

Во дворе дома № 21 по улице Костычева Советского района Брянска Opel Mokka сбил 76-летнюю женщину, которая скончалась на месте происшествия.

Водитель с места аварии скрылся, но его нашли сотрудники Госавтоинспекции. Ранее мужчина был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения сроком на 18 месяцев.

Суд постановил постановил арестовать водителя на 5 суток.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.