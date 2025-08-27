Брянца обманули лжеспециалисты по защите персональных данных

Лжеспециалисты по защите персональных данных похитили у брянца почти пяти миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 62-летний житель Дятьковского района. Ему на телефон позвонил неизвестный и представился специалистом по защите персональных данных. Мошенник потребовал назвать конфиденциальную информацию. Он получил доступ к счетам потерпевшего и списал оттуда 4 902 000 рублей.

Полицейские устанавливают обстоятельно мошенничества.