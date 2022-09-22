Брянца обвиняют в изготовлении боеприпасов

Жителя Брасовского района ждёт суд за изготовление патронов к ружью.

Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном изготовлении боеприпасов в отношении 52-летнего жителя посёлка Глоднево Брасовского района.

Мужчина не имел разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия. При этом у себя дома он незаконно снарядил 12 охотничьих патронов 16 калибра. Они предназначены для использования в охотничьем гладкоствольном ружье.

Обвиняемому грозит до 6 лет колонии со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.