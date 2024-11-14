Брянца обвиняют в мошенничестве с чужим паспортом
Брянца ждёт суд за мошенничество с кредитами при использовании чужого паспорта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 38-летнего жителя областного центра.
По версии правоохранителей, в марте 2024 года на остановке общественного транспорта фигурант нашёл чужой паспорт гражданина РФ. С его помощью он трижды купил в кредит технику в салоне связи. Гаджеты он сдал в ломбард. Ущерб кредитным организациям превысил 90 тысяч рублей.
С владельца паспорта обязательства о погашении кредитов были сняты.
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