Брянца обвиняют в мошенничестве с чужим паспортом

Брянца ждёт суд за мошенничество с кредитами при использовании чужого паспорта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 38-летнего жителя областного центра.

По версии правоохранителей, в марте 2024 года на остановке общественного транспорта фигурант нашёл чужой паспорт гражданина РФ. С его помощью он трижды купил в кредит технику в салоне связи. Гаджеты он сдал в ломбард. Ущерб кредитным организациям превысил 90 тысяч рублей.

С владельца паспорта обязательства о погашении кредитов были сняты.