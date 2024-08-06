Брянца обвиняют в обмане жительницы Клетни

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

В августе можно успеть сделать всё, чтобы лето запомнилось. Онлайн-кинотеатр Wink.ru предлагает свой план: отправиться в турне по России с любимой группой, заглянуть за театральные кулисы Парижа, взять урок по игре в гольф, научиться делать виски или всей семьей потанцевать под саундтрек индийского кино — впечатлений хватит до самой осени. А если станет слишком жарко, леденящих кровь эмоций добавят остросюжетные триллеры и захватывающие боевики. Отечественные и зарубежные премьеры онлайн-кинотеатра оценят поклонники всех жанров.

В январе-июле 2024 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила 1,3 млн тонн, что на 2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В рамках оперативного совещания генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский объявил о дополнительной индексации заработной платы для всех сотрудников в 2024 году.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».