36-летнего брянца обвиняют в убийстве нового знакомого после застолья. Об этом сообщили в региональном следственном комитет.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в преступлении правоохранители задержали 36-летнего жителя Брянской области.

По версии следствия, днем 3 сентября мужчина познакомился с жителем Фокинского района областного центра около железнодорожного вокзала. Тот пригласил нового приятеля к себе в квартиру дома на улице Белорусской.

После изрядного количества спиртного мужчины поссорились. Новый знакомый набросился на хозяина квартиры с ножом. От ранений шеи, туловища и конечностей потерпевший умер на месте.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Ему предъявили обвинение.