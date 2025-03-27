Брянца обвиняют в убийстве соседа клином для колки дров

Брянца, обвиняемого в убийстве соседа клином для колки дров, ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Трубчевский районный суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. В преступлении обвинили 27-летнего жителя села Филипповичи.

По версии следствия, ночью 1 января 2025 года пьяный фигурант поссорился с 59-летним соседом. Зайдя в дровяник он ударил пожилого мужчину по голове поленом, а затем пять раз металлическим клином для колки дров. Потерпевший погиб на месте.

Затем обвиняемый закопал труп в лесу в 100 метрах от дома потерпевшего.

Обвиняемый признал себя виновным.