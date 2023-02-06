Брянца обвиняют в убийстве тёти

42-летнего брянца обвиняют в жестоком убийстве родственницы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжелых , повлекших смерть. В преступлении подозревают 42-летнего жителя областного центра.

По версии следствия, вечером 23 января мужчина пил вместе со своей тётей в её квартире на улице Пушкина. Родственники поссорил. Фигурант жестоко избил женщину. От полученных травм потерпевшая умерла на месте.

Подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение. Суда он будет дожидаться под стражей.