Брянца обвиняют в убийстве знакомого

59-летнего жителя Брянского района отправили в СИЗО по обвинению в убийстве приятеля. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители расследуют уголовное дело об убийстве. В преступлении подозревают 59-летнего жителя Брянского района.

По версии следователей, 10 ноября мужчина в своей квартире в микрорайоне Солнечный села Отрадное пил вместе со знакомым. Застолье закончилось ссорой. Хозяин ударил приятеля ножом в грудь. Потерпевший умер на месте.

Подозреваемому следователи предъявили обвинение. До суда он будет находиться под стражей.