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Брянца обвиняют в угрозе задавить машиной судебного пристава

2023, 06 декабря 13:48 Происшествия
Брянца обвиняют в угрозе задавить машиной судебного пристава
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39-летнего жителя Почепа обвиняют в угрозе задавить машиной судебного пристава. Об этом сообщили в региональном следственном комитет. 

Почепский районный суд рассмотрит уголовное дело угроза причинения вреда сотруднику службы судебных приставов. В преступлении обвиняют 39-летнего жителя Почепа.  

По версии следствия, днём 19 сентября водитель автомобиля LADA наехал на судебного пристава-исполнителя. Женщина получила ушиб коленного сустава. Так фигурант отреагировал на наложении ареста на машину. Он задолжал денег по кредитам.   

После совершения преступления мужчина попытался скрыться. Ему грозит от пяти до 10 лет колонии.

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