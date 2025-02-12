Брянца обвиняют в управлении мотоблоком в пьяном виде. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Навлинский районный суд рассмотрит уголовное дело о управлении транспортом в нетрезвом состоянии. В преступлении обвиняют 38-летнего жителя Навлинского района.

По версии правоохранителей, в октябре минувшего года сотрудники дорожно-патрульной службы полиции остановили на дороге мотоблок без государственного регистрационного знака. Мужчина за рулём имел признаки опьянения, но проходить медицинское освидетельствования отказался.

Ранее фигурант уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.