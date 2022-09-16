Брянца осудили за мошенничество с чернобыльскими выплатами

62-летнего жителя Климовского района суд отправил в колонию за махинации для получении выплат.

Стародубский районный суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в отношении 62-летнего жителя Климовского района.

Мужчина предоставил в профильный департамент документы с ложной информацией о праве на получение компенсации в связи с утратой жилья в поселке Воробьевка Климовского района из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Фигурант незаконно получили 2,4 млн рублей выплаты.

Суд приговорил мужчину к 1 году 4 месяцам в колонии общего режима.Приговор не вступил в законную силу.