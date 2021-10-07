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Брянца осудят за гибель жителя Калужской области и его пятилетней дочери в ДТП

2021, 07 октября 10:30 Происшествия
Брянца осудят за гибель жителя Калужской области и его пятилетней дочери в ДТП
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Смертельная авария произошла 2 августа.

Житель Брянска предстанет перед судом по обвинению в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть двух человек.

2 августа мужчина за рулем Mitsubishi Outlander на дороге Брянск – Дятьково – граница Калужской области в Дятьковском районе в неуправляемом заносе выехал на встречную полосу и врезался в Geely JL7152U1, в котором находились житель Калужской области и его пятилетняя дочь.

Девочка погибла на месте. Водитель умер в Дятьковской районной больнице на следующий день.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Его рассмотрит Дятьковский городской суд.

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