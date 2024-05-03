Брянца подозревают в краже 50 тысяч рублей у приятеля

18-летнего уроженца Трубчевска подозревают в краже 50 тысяч рублей у приятеля. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию о краже заявил житель Советского района Брянска. Из квартиры приятеля у мужчины пропала сумка, в которой лежали 50 тысяч рублей. Никто из гостей не признался в совершении кражи.

Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен 18-летний уроженец Трубчевска. В поле зрения правоохранителей он раньше не попадал.

Молодой человек признался, что заметил сумку потерпевшего, который уже ушёл. Обнаружив внутри деньги, злоумышленник не смог удержаться от соблазна.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Кража».