Брянца подозревают в краже из магазина ритуальных услуг
Жителя Почепа подозревают в краже ноутбука и иконы из магазина ритуальных услуг. Об этом рассказали в региональном УМВД.
В полицию обратился 31-летний владелец магазина ритуальных услуг в селе Красный Рог. Ночью неизвестный злоумышленник повредил входную дверь и проник в помещение торговой точки. Вор унёс ноутбук и икону за 12 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска полиции задержали подозреваемого. 43-летний житель Почепа рассказал, что переборщил в тот день с алкоголем и не понимал до конца, что делает. Утром мужчина понял, что сделал, и выбросил чужое имущество.
Возбуждено уголовное дело. Полиция проводит проверку.
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