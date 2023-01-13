Брянца подозревают в краже из магазина ритуальных услуг

Жителя Почепа подозревают в краже ноутбука и иконы из магазина ритуальных услуг. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился 31-летний владелец магазина ритуальных услуг в селе Красный Рог. Ночью неизвестный злоумышленник повредил входную дверь и проник в помещение торговой точки. Вор унёс ноутбук и икону за 12 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска полиции задержали подозреваемого. 43-летний житель Почепа рассказал, что переборщил в тот день с алкоголем и не понимал до конца, что делает. Утром мужчина понял, что сделал, и выбросил чужое имущество.

Возбуждено уголовное дело. Полиция проводит проверку.