Город32

Брянца подозревают в мошенничестве при покупке мыши для компьютера

2024, 25 июля 12:45 Происшествия
Брянца подозревают в мошенничестве при покупке мыши для компьютера
Источник фото

Брянца подозревают в мошенничестве при покупке мыши для компьютера. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился управляющий магазина электроники в Советском районе Брянска. На записи камер видеонаблюдения в торговом зале попал момент преступления. Покупатель переклеил штрих-код на коробку с дорогой «игровой» мышью для компьютера с более дешёвого аналога. Товар ему на кассе пробили по цене дёшевого аксессуара. Ущерб магазину превысил 4000 рублей.

За несколько дней полицейские установили личность подозреваемого. 41-летний житель Брянска ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Фигурант вернул приобретенный обманным путём товар.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

 

Читайте также
Замдиректора брянского департамента здравоохранения поучаствовала во всероссийском форуме
25 июля 14:30
Замдиректора брянского департамента здравоохранения поучаствовала во всероссийском форуме
Брянец проведёт девять лет в тюрьме за убийство женщины
25 июля 11:24
Брянец проведёт девять лет в тюрьме за убийство женщины
Семьи участников СВО из Брянской области поехали в Карелию
25 июля 11:13
Семьи участников СВО из Брянской области поехали в Карелию
Бывший брянский полицейский получил условный срок за халатность
25 июля 10:39
Бывший брянский полицейский получил условный срок за халатность

Новости регионов

24.07.2024 11:13
Бригада, на выезд!
Как в регионе повышают качество оказания медпомощи. В сфере здравоохранения региона в последнее время происходят значительные изменения: в медучреждения приходят молодые кадры, больницы получают современное оборудование, а реанимационная служба области проходит модернизацию.  Большую роль в перенастройке работы реанимации играет поддержка Центра ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России, с которым регион сегодня активно сотрудничает, и участие в
24.07.2024 11:11
«Факел» зажёгся для гостей
С 17 июля смоленский оздоровительный лагерь «Факел» принимает 100 ребят из  подшефного для региона Мангушского района Донецкой Народной Республики. Для них созданы комфортные и безопасные условия, подготовлена насыщенная культурная и развлекательная программы. С пожеланиями отлично отдохнуть, набраться новых сил, впечатлений и хорошего настроения обратился к юным гостям губернатор Василий Анохин. «Уверен, что ребята проведут эти
24.07.2024 11:09
Быть в движении!
В регионе активно развивается «Движение Первых» и большое вниманию этой теме уделяется на самом высоком уровне. Как подчёркивает губернатор Василий Анохин, «Движение» – один из ключевых партнёров в воспитательной повестке региона. На днях Василий Анохин  совместно с заместителем Председателя Правления – руководителем аппарата «Движения» Маратом Закировым открыли в социально-оздоровительном центре «Голоевка» базовый лагерь «Первых». «Вместе

Актуальные темы

Происшествия
Женщина погибла в аварии на брянской трассе
Общество
Главный дирижёр Брянского Губернаторского симфонического оркестра написал заявление об увольнении
Общество
Жительница Брянска отметила 100-летний юбилей
Лента новостей
Брянский губернатор встретился с главой ЛНР
Происшествия
Брянский суд ограничил свободу сжёгшей паспорт девушке

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Как Лев Толстой Анну Каренину искал: Wink.ru провел зрительскую премьеру сериала-расследования «Тайны Карениной»
Как Лев Толстой Анну Каренину искал: Wink.ru провел зрительскую премьеру сериала-расследования «Тайны Карениной»

16 июля в Тульском кремле состоялась первая зрительская премьера документального сериала «Тайны Карениной» (18+). Город для проведения премьеры был выбран не случайно. Именно в Туле состоялось знакомство Льва Николаевича Толстого с Марией Александровной Гартунг — старшей дочерью Александра Сергеевича Пушкина. Мария стала одним из ключевых прототипов Анны Карениной и она же во многом подарила Анне свой внешний облик. А идея романа у Толстого родилась благодаря прозе Пушкина. В сериале-расследовании по самому экранизируемому роману Толстого много таких деталей и параллелей.

Движение автомобилей через переезд на станции Карачев в Брянской области  будет ограничено 22- 26 июля на время ремонта
Движение автомобилей через переезд на станции Карачев в Брянской области  будет ограничено 22- 26 июля на время ремонта

Движение автомобилей через  железнодорожный переезд, расположенных на станции Карачев в Брянской области, будет ограничено 22-26 июля в связи с проведением ремонтных работ.

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоится «День клиента»
В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоится «День клиента»

Очный прием заявителей проведет руководство филиала.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.