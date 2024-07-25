Брянца подозревают в мошенничестве при покупке мыши для компьютера. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился управляющий магазина электроники в Советском районе Брянска. На записи камер видеонаблюдения в торговом зале попал момент преступления. Покупатель переклеил штрих-код на коробку с дорогой «игровой» мышью для компьютера с более дешёвого аналога. Товар ему на кассе пробили по цене дёшевого аксессуара. Ущерб магазину превысил 4000 рублей.

За несколько дней полицейские установили личность подозреваемого. 41-летний житель Брянска ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Фигурант вернул приобретенный обманным путём товар.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».