Брянца подозревают в шести кражах из одного магазина техники

Ранее судимого брянца полицейские задержали по подозрению в шести кражах из одного магазина техники. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Во время ревизии в магазине электроники и бытовой техники на территории Бежицкого района Брянска сотрудники обнаружили исчезновение нескольких товаров. Так, пропали несколько беспроводных мышей, наушники и другая компьютерная периферия. Магазин оценил ущерб почти в 22 тысячи рублей.

Сотрудники торговой точки изучили записи с камер видеонаблюдения и узнали, что товары были украдены в ноябре в несколько «заходов». Один и тот же мужчина выносил их под курткой и в карманах.

Полицейские установили, что к хищениям причастен 24-летний житель Брянска. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Похищенные вещи молодой человек продавал прохожим.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».