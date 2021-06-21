Брянца, повалившего полицейского, отправили в колонию строгого режима

Обжаловать приговор ему не удалось.

Вступил в силу приговор Бежицкого районного суда в отношении ранее судимого жителя Брянска. Его признали виновным в применении насилии в отношении представителя власти.

Как сообщает региональная прокуратура, в июне 2020 года пьяный мужчина напал на сотрудника ДПС. Обхватив стража порядка руками, брянец повалил его на тротуар. Полицейский получил ссадины, причинившие ему физическую боль.

Суд приговорил дебошира к году девяти месяцам колонии строгого режима. Мужчина попытался обжаловать приговор, однако Брянский областной суд жалобу н удовлетворил.