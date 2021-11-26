Брянца, представлявшегося раненым полицейским, отправят под суд

30-летнего мужчину обвиняют в заведомо ложном доносе.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Брянска. Его обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, вечером 14 августа пьяный мужчина вместе со своей знакомой в подъезде многоквартирного дома по улице Никитина в Володарском районе решили с помощью полицейских проникнуть в одну из квартир, где раньше жила девушка. Для этого он позвонил по единому номеру вызова служб экстренного реагирования 112 и представился участковым уполномоченным полиции, на которого совершено нападение с применением холодного оружия.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили, что информация не соответствует действительности, и предупредили брянца об уголовной ответственности за подобные вызовы.

Несмотря на это, ночью 15 августа пьяный мужчина у торгового павильона по улице Пушкина в Володарском районе снова позвонил по номеру 112 и, представившись сотрудником полиции, сообщил о нападении на него с применением электрического шокера. Впоследствии эта информация также не подтвердилась.

Материалы уголовного дела направили в прокуратуру для последующей передачи в суд.