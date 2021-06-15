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Брянца с поддельной купюрой задержали в букмекерской конторе

2021, 15 июня 14:20 Происшествия
Брянца с поддельной купюрой задержали в букмекерской конторе
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Инцидент произошел в Бежицком районе.

Посетителя букмекерской конторы в Брянске задержали при попытке расплатиться поддельной двухтысячной купюрой.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники отдела вневедомственной охраны по городу Брянску получили сигнал «Тревога» из букмекерской конторы, расположенной на улице Нахимова.

Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что купюра посетителя вызвала сомнения у работников конторы и они нажали кнопку тревожной сигнализации.

Злоумышленника задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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