Брянца суд отправил в колонию за изнасилование и попытку убийства 16-летней девушки

19-летнего брянца суд отправил на 14 лет в колонию за изнасилование и попытку убийства 16-летней девушки. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование и убийство несовершеннолетней. На скамье подсудимых оказался 19-летний житель города Брянска.

Вечером 14 ноября 2022 года в Володарском районе города Брянска молодой человек был в квартире своей 16-летней знакомой. Он 19 раз ударил подростка ножом. Так он хотел скрыть совершенные в отношении нее преступления против половой неприкосновенности. Посчитав девушку мертвой, он сбежал. Она осталась жива благодаря помощи медиков.

Суд приговорил виновного к 14 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.