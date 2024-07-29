Брянца суд отправил в колонию за пьяное вождение мопеда

31-летнего жителя Стародубского района суд отправил в колонию за повторное пьяное вождение мопеда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении транспортом в пьяном виде. Приговор выслушал 31-летний житель Стародубского района.

23 февраля 2024 года вечером в селе Понуровка фигуранта за рулём мопеда Orion остановили сотрудники ГИБДД. Освидетельствование подтвердило, что мужчина пьян. Ранее фигурант уже был судим за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к одному году и трём месяцам в исправительной колонии общего режима. Также он лишился водительских прав на два года и два месяца. Решение не вступило в законную силу.