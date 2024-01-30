Брянца суд отправил в колонию за убийство отца

Жителя Карачевского района суд отправил в колонию за убийство отца. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. Приговор выслушал 39-летний житель Карачевского района.

Вечером 9 октября прошлого года пьяный мужчина у себя дома на улице Луговой в поселке Крутое поссорился с отцом. Фигурант ударил родственника по голове бутылкой, а затем разбитым фрагментом ударил в шею. Потерпевший умер на месте происшествия.

Суд отправил виновного на шесть лет и восемь месяцев в колонии строгого режима. Решение суда в законную силу не вступило.