Брянца суд отправил в колонию за убийство сожительницы от ревности

Брянца суд отправил в колонию на 12 лет за жестокое убийство сожительницы от ревности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинение смертельных травм женщине. На скамье подсудимых оказался 55-летний житель областного центра.

Правоохранители доказали, что в ночь с 17 на 18 июня пьяный мужчина поссорился на почве ревности со своей 40-летней сожительницей. Не менее 80 раз он ударил её по голове, животу и груди. От полученных травм потерпевшая умерла на месте.

В ноябре 2019 года мужчина вышел из тюрьмы, где провел восемь с половиной лет за аналогичное преступление. Суд приговорил виновного к 12 годам в колонии особого режима. Решение не вступило в законную силу.