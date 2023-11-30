Брянца суд отправил в колонию за убийство сожительницы от ревности
Брянца суд отправил в колонию на 12 лет за жестокое убийство сожительницы от ревности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинение смертельных травм женщине. На скамье подсудимых оказался 55-летний житель областного центра.
Правоохранители доказали, что в ночь с 17 на 18 июня пьяный мужчина поссорился на почве ревности со своей 40-летней сожительницей. Не менее 80 раз он ударил её по голове, животу и груди. От полученных травм потерпевшая умерла на месте.
В ноябре 2019 года мужчина вышел из тюрьмы, где провел восемь с половиной лет за аналогичное преступление. Суд приговорил виновного к 12 годам в колонии особого режима. Решение не вступило в законную силу.
Читайте также
Новости регионов
Уголок жизни на селе
В деревне Рыбки открыли обновлённое почтовое отделение. Важное событие для жителей деревни Рыбки Сафоновского района: после капитального ремонта свои двери для посетителей распахнуло отделение «Почты России». Ремонт и новинки Сотрудники продемонстрировали не только свежий ремонт, но и технические новинки – отдельный компьютер с порталом «Госуслуги», где любой желающий может записаться к врачу или оформить документы
С беспилотниками на «ты»
На базе военного центра госуниверситета смолян обучат управлению БПЛА. В стенах Смоленского государственного университета дали старт новому обучающему работе с беспилотниками проекту «Zащитники». Он создан региональным отделением «Единая Россия», ее депутатами и сторонниками. Идею поддержало руководство вуза. Теперь на базе военного учебного центра СмолГУ для студентов и активистов будут давать уроки работы с беспилотниками. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов поприветствовал
Железнодорожники провели экскурсию для воспитанников реабилитационного центра «Вишенки» на вокзале Смоленск
Сотрудники МЖД и транспортной полиции провели познавательную экскурсию по железнодорожному вокзалу Смоленск для воспитанников СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки». Мероприятие было направлено на адаптацию детей к жизни в обществе и их социализацию. Гостей комплекса познакомили с основными зонами вокзала, объяснили, что делать, если вдруг потерялся, как пройти досмотр, купить