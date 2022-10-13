Брянца суд отправил в тюрьму за содержание наркопритона
Жителя Клинцов суд приговорил к полутора годам колонии за содержание наркопритона.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Клинцов.
Ранее судимый за наркопреступления мужчина с апреля по май 2022 года собирал у себя дома наркоманов. Вместе с осужденным они использовали помещение для употребления запрещенных веществ.
Мужчина вину признал частично. Суд приговорил его к полутора годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.
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