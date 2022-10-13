Брянца суд отправил в тюрьму за содержание наркопритона

Жителя Клинцов суд приговорил к полутора годам колонии за содержание наркопритона.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Клинцов.

Ранее судимый за наркопреступления мужчина с апреля по май 2022 года собирал у себя дома наркоманов. Вместе с осужденным они использовали помещение для употребления запрещенных веществ.

Мужчина вину признал частично. Суд приговорил его к полутора годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.