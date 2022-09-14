Брянца за торговлю наркотиками отправили в колонию

35-летнего жителя Брянска суд отправил в тюрьму на 10 лет за хранение и сбыт наркотиков.

Фокинский суд рассмотрел уголовное дело о незаконном обороте запрещенных веществ в отношении 35-летнего жителя Брянска.

Мужчина сам употреблял наркотики. А в апреле ему предложили заработать, распространяя запрещенные вещества через «закладки».

Через мессенджер он получал информацию о партиях синтетического наркотика от 0,051 грамма до почти 49 граммов. Закладки он делал в разных районах Брянска. Злоумышленника задержали полицейские.

Суд приговорил наркосбытчика к 10 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.