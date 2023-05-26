Брянца, забившего приятеля стулом, суд отправил в тюрьму

Брянца, забившего приятеля стулом, суд отправил на семь с половиной лет в тюрьму. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о причинении смертельных травм. На скамье подсудимых оказался 42-летний житель города Сельцо.

В ночь на 8 января 2023 года в доме по улице Пушкина после застолья поссорился с хозяином жилища. Гость деревянным стулом несколько раз ударил приятеля по голове. Потерпевший умер от черепно-мозговой травмы.

Суд отправил виновного на семь с половиной лет в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.