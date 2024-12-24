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Брянца задержали за покупку креветок по цене картофеля

2024, 24 декабря 10:31 Происшествия
Брянца задержали за покупку креветок по цене картофеля
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Брянца задержали полицейские за покупку креветок по цене картофеля. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Брянские полицейские раскрыли серию мошенничеств в магазине. В Бежицком районе областного центра сотрудники патрульно-постовой службы задержали 27–летнего мужчину. Из магазина самообслуживания он пытался вынести дорогие королевские креветки. Мужчина пробил товар на кассе по штрих-коду картофеля. На мужчину составили административный протокол за мелкое хищение. 

Полицейские выяснили, что фигурант использует эту схему не впервые. С разницей в неделю он совершил ещё два аналогичных мошенничества. Ущерб магазину составил около 6000 рублей.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

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