Брянца задержали за покупку креветок по цене картофеля

Брянца задержали полицейские за покупку креветок по цене картофеля. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские полицейские раскрыли серию мошенничеств в магазине. В Бежицком районе областного центра сотрудники патрульно-постовой службы задержали 27–летнего мужчину. Из магазина самообслуживания он пытался вынести дорогие королевские креветки. Мужчина пробил товар на кассе по штрих-коду картофеля. На мужчину составили административный протокол за мелкое хищение.

Полицейские выяснили, что фигурант использует эту схему не впервые. С разницей в неделю он совершил ещё два аналогичных мошенничества. Ущерб магазину составил около 6000 рублей.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».