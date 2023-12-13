Брянца ждёт колония за обман пяти пенсионеров

Брянца суд отправил в колонию за помощь дистанционным мошенникам в обмане пяти пенсионеров. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 23-летний парень.

В июле 2023 года дистанционные мошенники обманули пять пенсионеров в областном центре в возрасте от 71 года до 93 лет. Всем им сообщили о якобы попавших в трудную ситуацию родных и попросили денег. Брянец выполнял роль курьера.У пожилых людей молодой человек забрал более 1,8 млн рублей.

Суд приговорил виновного к 3 годам 4 месяцам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.