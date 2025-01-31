Брянца ждёт суд за ДТП с пострадавшим

41-летнего жителя Новозыбкова ждет суд за ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Новозыбкова рассмотрит уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. В преступлении обвиняют 41-летнего жителя города.

По версии следствия, вечером 19 декабря 2023 года на автодороге «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» фигурант за рулём автомобиля Renault врезался в « ВАЗ», который остановился перед поворотом налево.

60-летртй пассажир отечественной легковушки получил тяжкие телесные повреждения.

Обвиняемый вину признал и пояснил, что отвлекся в момент ДТП.