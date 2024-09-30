Брянца ждёт суд за гибель пассажира в ДТП

27-летнего брянца, севшего пьяным за руль, ждёт суд за гибель пассажира в ДТП. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Унечский районный суд рассмотрит уголовное дело об управлении машиной в состоянии опьянения и нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. В преступлении обвиняют 27-летнего местного жителя.

По версии следствия, уже судимый за управление автомобилем в пьяном виде и лишённый водительских прав фигурант в июле 2024 года вновь сел нетрезвым ща руль «ВАЗ 2113». Машина была не зарегистрирована в ГИБДД и технически не исправна. На трассе в Унечском районе мужчина не справился с управлением. Легковушка упала в кювет и врезалась в дерево. 25-летний пассажир погиб на месте.