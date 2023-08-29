Брянца ждёт суд за ножевое ранение сожительнице

Перед судом предстанет 42-летний брянец, напавший с ножом на возлюбленную. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью женщине. В преступлении обвиняют 42-летнего жителя областного центра.

По версии следствия, днем 23 марта 2023 года пьяный мужчина у себя в квартире дома по 2-му Крайнему переулку в Бежицком районе поссорился со своей сожительнице. Женщину он ударил кухонным ножом в шею.

Осознав произошедшее, мужчина вызвал бригаду «скорой медицинской помощи». Потерпевшую доставили в лечебное учреждение. Она выжила.