Брянца ждёт суд за ограбление пенсионерки

32-летний житель Жирятинского района ограбил 83-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выгоничский районный суд рассмотрит уголовное дело о разбое. В преступлении обвиняют 32-летнего жителя.

По версии следствия, в ночь с 7 на 8 января мужчина приехал в село Высокое Жирятинского района. Там он пробрался в дом 83-летней пенсионерки. Под угрозой убийства он похитил у женщины 120 тысяч рублей, фонарик и сотовый телефон.

На похищенные деньги мужчина купил машину.

На автомобиль суд наложил арест для возмещения ущерба потерпевшей. Мужчине грозит от 7 до 12 лет колонии.