Брянца ждёт суд за погибшего на производстве коллегу

По версии следствия, 15 февраля машинист сырьевого отделения цеха производственного предприятия в городе Брянске пришёл пьяным на рабочее место. Вместе с помощником слесаря он ремонтировал технологическое оборудование. Не убедившись в нахождении напарника на безопасном расстоянии от подвижного механизма, машинист запустил оборудование для проверки работоспособности. Помощник слесаря получил тяжёлые травмы и умер на месте.

С повесткой на руках Как проходит частичная мобилизация в регионе? В России проводится частичная мобилизация, указ о которой президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. О вручении повесток смолянам, недопустимости так называемых перегибов на местах и поддержке семей военнослужащих говорили участники расширенного межведомственного совещания, посвящённого организации частичной мобилизации в регионе. Заседание прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Глава региона

Условия для личного состава На прошлой неделе губернатор Алексей Островский побывал на сборном пункте временного пребывания смоленских военнослужащих, призванных по частичной мобилизации. Совместно с заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооружённых Сил РФ, генерал-полковником Александром Ивановичем Ленцовым он оценил условия размещения мобилизованных, их питания и обеспечения. «Лично убедился, что помещения оборудованы всем необходимым, в том числе, душевыми кабинами и стиральными машинками.

Жилье для медиков В сентябре губернатор Алексей Островский рассказал о принятом решении запустить в регионе программу по обеспечению жильём медработников, которые придут работать в центральные районные больницы. «Это решение продиктовано дефицитом узкопрофильных специалистов и с учётом особой значимости жилищного вопроса должно стать одним из механизмов привлечения, а главное, «закрепления» молодых врачей в муниципалитетах, в первую очередь, выпускников СГМУ

Вместе в большой мир. Как стать наставником для подростка из детского дома Благотворительный фонд «Дети наши» проводит набор и обучение волонтеров-наставников для ребят из интернатов Ярославской и Смоленской областей. Наставник для подростка из детского дома — это обычный человек, не обладающий сверхспособностями или особыми чертами характера, который регулярно общается с воспитанником детского дома, становится ему другом, поддержкой и опорой, связью с миром за стенами учреждения и примером

Выставка на вокзале Смоленска расскажет о народных художественных промыслах регионов прохождения МЖД 1 октября на железнодорожном вокзале в Смоленске откроется выставка «Народные художественные промыслы на Московской железной дороге», организованная в рамках Года культурного наследия и приуроченная ко Дню компании ОАО «РЖД». На выставочных стендах, которые будут установлены вдоль прохода в зале ожидания, представлена информация с красочными иллюстрациями об истории возникновения различных народных промыслов на территории регионов прохождения