Брянца ждёт суд за покушение на убийство знакомого

По версии правоохранителей, 17 июля 2023 года пьяный мужчина в своем доме по улице Совхозной в поселке Пахарь поссорился со знакомым. Он пригрозил гостю убийством и ударил ножом в шею. Потерпевший успел обратиться за медицинской помощью и выжил.

63-летний брянец предстанет перед судом за попытку убить знакомого. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

В Смоленске отметили День призывника Юношам продемонстрировали навыки, которыми должен обладать новобранец. Юношам допризывного и призывного возврата из Смоленска и Смоленского района напомнили о силе духа, долге и важности таких качеств, как мужество, дисциплинированность и патриотизм. Почётная миссия Собравшихся на военно-патриотическое мероприятие приветствовал заместитель председателя Смоленской областной Думы Николай Мартынов. — Пройдёт немного времени, и вы вольётесь в славные ряды

В СВО по контракту Ещё несколько добровольцев стали на защиту Родины. С добровольцами, решившими отправиться на передовую — в зону СВО, встретились председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат регионального парламента Виталий Вовченко. Встреча прошла в пункте отбора на военную службу по контракту, расположенном на улице Маршала Жукова, 12/2 в Смоленске. Новобранцы — жители деревни Рыбки, один из

Инициативы от золотого возраста Как в регионе поддерживают бывших малолетних узников? В Смоленской области проживает почти две тысячи бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Несмотря на солидные годы, многие пожилые люди ведут активную общественную жизнь — посещают мероприятия Клубов золотого возраста, встречаются с молодёжью и занимаются патриотическим воспитанием . На прошлой неделе с представителями региональной общественной организации провёл встречу губернатор

Путь к знаниям Почти пять тысяч юных смолян, живущих на селе, добираются на занятия школьными автобусами. Чтобы путь в школу для детей был комфортным и безопасным, такой автопарк должен постоянно обновляться. На днях Смоленская область дополнительно получила 13 школьных автобусов по федеральной программе Министерства просвещения РФ. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. Также известно, какие муниципалитеты

«Космос» станет ближе Область активно готовится к важной не только для региона, но и для всей страны дате — 90-летию со дня рождения уроженца Смоленщины Юрия Гагарина. Юбилей первого космонавта планеты Земля будет отмечаться в марте 2024 года. «Это знаковое событие Смоленская область должна встретить достойно», — уверен губернатор Василий Анохин. На прошлой неделе глава региона провёл установочное