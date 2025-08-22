Брянца ждёт суд за управление мопедом в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о повторном управлении транспортным средством нетрезвым водителем. Приговор выслушает 33-лений брянец.

По версии правоохранителей, вечером 26 июня в деревне Халеевичи фигуранта за рулём мопеда остановили сотрудники Госавтоинспекции. Мужчина был пьян. В 2016 году он уже был судим за аналогичное нарушение закона, но штраф не оплатил и не сдал водительское удостоверение в ГИБДД.

Обвиняемый пояснил, что сел пьяным за руль, чтобы проверить качество ремонта своего мопеда.