Брянцев предупредили о новом виде коронавирусного мошенничества

С началом вакцинации от коронавируса аферисты изобрели новые уловки по выманивают денег у доверчивых жителей Брянщины.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области рассказал о новых способах обмана, которые изобрели мошенники со стартом вакцинации от коронавируса для обмана в том числе и брянцев.

В сообщении оперштаба говорится, что если жителям региона кто-то позвонит и предложит за деньги провести вакцинацию от коронавируса на дому или записаться в очередь, такие предложения следует игнорировать — выхолить с ними на людей могут только мошенники, цель которых — выманить деньги под видом предоплаты за «услугу».

В оперштабе напомнили брянцам, что вацинация от коронавируса бесплатна, проводится исключительно в медицинских учреждениях, а никакой «блатной» очерели нет, а проблем с обычной с началом массовой вакцинации быть не должно. В регионе для вакцинации определена 31 медицинская организация, а в них оборудованы 49 прививочных кабинетов. Массовая вакцинация жителей Брянщины должна начаться после Нового года. А пока сделать прививку могут медики. Следующие на очереди — педагоги и соцработники.