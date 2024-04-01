Брянцев предупредили о резком поднятии воды в реках

Резкое поднятии воды в реках Десна и Болва спрогнозировали в брянском гидрометцентре. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Брянский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей объявил штормовое предупреждение. В регионе с 14 часов 31 марта до 14 часов 1 апреля ожидается опасное гидрологическое явление. на территории Брянска в реке Десна уровень воды поднимется до 418 см, а в Болве – до 623 см.

В МЧС прогнозируют затопление участков в Радице Крыловке и Бежицком районе.