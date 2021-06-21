Брянцев просят помочь в поисках девятилетней девочки

Викторию Гнедову из Орловской области ищут с 18 июня.

Жителей Брянской области просят помочь в поисках девятилетней Виктории Гнедова. 18 июня девочка ушла из дома в селе Казарь Залегощенского района орловской области в неизвестном направлении и не вернулась, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Приметы: рост 140 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. Была одета в светло-коричневую футболку, синие шорты и белые балетки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Виктории Гнедовой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.